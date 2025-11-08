:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.11.2025 00:14:00
Prediction: EV Stocks Will Be Your Best Investment in 2026. Here's Why.
Legendary investor Warren Buffett is no stranger to electric vehicle (EV) stocks. He once made more than 2,000% in profits by investing in Chinese EV maker BYD. He owned that company for more than 17 years before selling, proving how crucial it is to believe in these businesses over the long term.Next year should be one of the most exciting years in EV history. And there are several ways for your portfolio to win. If you're looking for high-growth investments that can pay off big in 2026, take your pick from the following three companies.When it comes to EV stocks, Tesla (NASDAQ: TSLA) remains king. The company is one of the biggest EV producers in the world, with unparalleled access to capital to invest in new opportunities. Arguably the biggest growth opportunity in company history won't come from manufacturing cars, but from using them to operate its own robotaxi service.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.