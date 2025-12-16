Lemonade Aktie

Lemonade für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 13:05:00

Prediction: Lemonade Will Soar Over the Next Five Years. Here's 1 Reason Why.

The artificial intelligence space (AI) is booming, and Lemonade (NYSE: LMND) is unequivocally the AI-centered leader in renters, pet, car, and homeowners insurance. Having gone public five years ago, the insurance company's stock is relatively young, but it has great potential.Between 2020 and 2021, the company's share prices declined by 90%, primarily due to the high interest rates during the pandemic period, which similarly affected other insurance companies. Since then, however, Lemonade has bounced back, currently on pace to have its third straight year of stock gains, having gone up 110% in 2025, as of Dec. 12.Lemonade is late to the automotive insurance party, having only begun offering the service in November 2021. And as of December 2025, it's only offered in 10 U.S. states. However, the company plans to expand auto coverage to other states in the future, and people across the current eligible states are rushing to obtain coverage.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Lemonade Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lemonade Inc Registered Shs 62,52 -7,62% Lemonade Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen