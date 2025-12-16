Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
16.12.2025 13:05:00
Prediction: Lemonade Will Soar Over the Next Five Years. Here's 1 Reason Why.
The artificial intelligence space (AI) is booming, and Lemonade (NYSE: LMND) is unequivocally the AI-centered leader in renters, pet, car, and homeowners insurance. Having gone public five years ago, the insurance company's stock is relatively young, but it has great potential.Between 2020 and 2021, the company's share prices declined by 90%, primarily due to the high interest rates during the pandemic period, which similarly affected other insurance companies. Since then, however, Lemonade has bounced back, currently on pace to have its third straight year of stock gains, having gone up 110% in 2025, as of Dec. 12.Lemonade is late to the automotive insurance party, having only begun offering the service in November 2021. And as of December 2025, it's only offered in 10 U.S. states. However, the company plans to expand auto coverage to other states in the future, and people across the current eligible states are rushing to obtain coverage.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|62,52
|-7,62%
