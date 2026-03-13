Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
13.03.2026 13:10:30
Prediction: Massive AI Infrastructure Growth Could Send Marvell Technology Higher
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) may be building one of the most important layers of the AI infrastructure stack. As optical interconnect speeds jump to 1.6 terabits, demand for high-bandwidth networking could accelerate faster than most investors expect. If the data center optical ramp unfolds as projected, Marvell's growth story could surprise the market.Stock prices used were the market prices of March 6, 2026. The video was published on March 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.
