Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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01.07.2026 07:00:00
Prediction: NuScale Power Stock Is a Buy Before August
NuScale Power (NYSE: SMR) -- one of the market's most popular nuclear energy stocks -- is expected to report its second-quarter earnings sometime in early August. I don't expect any major announcements. But I do expect an update on a critical growth catalyst that could revive the company's struggling stock price. NuScale has an exciting business model, one that is benefiting directly from some powerful growth tailwinds. Global electricity demand is rising due to the rapid growth of AI technologies, which rely on energy-intensive data centers to operate. At least on paper, nuclear power is a great way to meet this growing demand with a clean energy source that can generate plenty of reliable baseload power.There's just one problem: Conventionally sized nuclear power plants can take a decade or longer to build. That's why NuScale is focused on small modular reactors, or SMRs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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