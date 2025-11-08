NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
08.11.2025 20:10:00
Prediction: Nvidia Stock Is Going to Stall Out on Nov. 20
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become the stock market's biggest star, delivering a 1,200% gain over the past three years, but the company's fame isn't due to this performance alone. It's also linked to this player's key position in one of today's biggest growth markets -- the artificial intelligence (AI) market -- and the promise of what Nvidia may achieve as this AI boom roars on.But this doesn't mean Nvidia stock will offer investors a smooth and steady ride into the stratosphere. This stock, which continues its ascent, rising 45% so far this year, at certain points may lose momentum. This already happened earlier in the year amid concerns about AI spending and the impact of President Donald Trump's tariffs on semiconductor imports.Those worries have since disappeared, but in the coming weeks, Nvidia may be heading for another rough patch. In fact, my prediction is Nvidia stock is going to stall out on Nov. 20, following a key moment for the company. Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
