:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
06.11.2025 14:35:00
Prediction: Solana (SOL) Will Be Worth More Than XRP by 2030
XRP (CRYPTO: XRP) and Solana (CRYPTO: SOL) are two cryptocurrencies with potential. Both are among the top 10 cryptos by market capitalization, and both have had their share of headlines over the last few years.I believe Solana will outperform XRP in the long term. Not only does it have more potential use cases, but the design and structure also give Solana a better chance of success.That's supported by price predictions from crypto investment firm, Bitwise. Here are its most optimistic 2030 predictions for each:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.