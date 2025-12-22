Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
22.12.2025 22:30:00
Prediction: This AI Stock Could Deliver Market-Beating Gains Through 2030
One of the best-positioned artificial intelligence (AI) stocks for several years is undoubtedly Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). The stock has had a strong year, but its momentum could just be beginning.Let's look at why the stock could deliver market-beating returns through 2030.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!