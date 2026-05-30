Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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30.05.2026 15:58:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Inference Specialist Is Going to Soar After June 3
Broadcom (NASDAQ: AVGO) is one of the most important companies in the artificial intelligence (AI) chip market, but its shares have underperformed the sector this year.Though Broadcom stock has jumped by 28% so far in 2026, its gains are well below the 74% spike in the PHLX Semiconductor Sector index. This underperformance can be attributed to the stock's expensive valuation. However, Broadcom could get a nice shot in the arm and go on a bull run following the release of its fiscal 2026 second-quarter results on June 3.Let's look at the reasons why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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