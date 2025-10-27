NOV Aktie

NOV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 13:25:00

Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Soar After Nov. 4 (Hint: It's Not Palantir)

Palantir Technologies has been one of the hottest stocks on the market in 2025, rising a stunning 140% as of this writing thanks to its accelerating growth that's being driven by the robust demand for its artificial intelligence (AI) software platform.The software specialist is set to release its third-quarter results after the market closes on Nov. 3. There is a good chance that Palantir will be able to continue its run of impressive quarterly results, which could send the stock soaring the day after it releases its report. However, there's another AI company that could soar after Nov. 4.Arista Networks (NYSE: ANET) is a critical player in the AI ecosystem that makes networking components, such as switches and routers, along with software-defined networking solutions that enable high-speed data transmission in data centers. The company is set to release its third-quarter results on Nov. 4. It won't be surprising to see Arista stock step on the gas and add to the 32% gains that it has already clocked so far in 2025 following its results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NOV Inc Registered Shs 12,82 8,28% NOV Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen