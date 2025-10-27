NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
27.10.2025 13:25:00
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Soar After Nov. 4 (Hint: It's Not Palantir)
Palantir Technologies has been one of the hottest stocks on the market in 2025, rising a stunning 140% as of this writing thanks to its accelerating growth that's being driven by the robust demand for its artificial intelligence (AI) software platform.The software specialist is set to release its third-quarter results after the market closes on Nov. 3. There is a good chance that Palantir will be able to continue its run of impressive quarterly results, which could send the stock soaring the day after it releases its report. However, there's another AI company that could soar after Nov. 4.Arista Networks (NYSE: ANET) is a critical player in the AI ecosystem that makes networking components, such as switches and routers, along with software-defined networking solutions that enable high-speed data transmission in data centers. The company is set to release its third-quarter results on Nov. 4. It won't be surprising to see Arista stock step on the gas and add to the 32% gains that it has already clocked so far in 2025 following its results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|12,82
|8,28%
