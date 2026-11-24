Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
|
24.11.2026 13:53:02
Prediction: This Is When the U.S. Will Legalize Marijuana
Dozens of states in the U.S. allow marijuana to be used for medicinal and recreational purposes. However, despite there appearing to be growing acceptance of marijuana, it remains illegal at the federal level. If and when that changes, it could mark a massive turning point and create significant opportunities for companies both inside and outside the U.S.
Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) is a Canadian-based cannabis producer that's been expanding into beverages to grow its revenue, while also patiently waiting for the day that the U.S. market might finally become accessible.
For years, there has been the hope that marijuana will become legal in the U.S., although significant progress simply hasn't been made. Here's when I predict it'll happen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hemp Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hemp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow festerl -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.