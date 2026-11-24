Dozens of states in the U.S. allow marijuana to be used for medicinal and recreational purposes. However, despite there appearing to be growing acceptance of marijuana, it remains illegal at the federal level. If and when that changes, it could mark a massive turning point and create significant opportunities for companies both inside and outside the U.S.

Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) is a Canadian-based cannabis producer that's been expanding into beverages to grow its revenue, while also patiently waiting for the day that the U.S. market might finally become accessible.

For years, there has been the hope that marijuana will become legal in the U.S., although significant progress simply hasn't been made. Here's when I predict it'll happen.

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