Prediction: This Is Where the S&P 500 Will Finish 2026

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is up over 14% this year, as it's on track for another above-average performance. Historically, its annual returns are typically around 10%. This would be the fourth consecutive year that it's outperformed its long-run average.

However, I think there will be some softness in the months ahead. By the end of the year, I predict it'll finish below 7,500. That would still be a near-10% gain from last year, when it finished at around 6,845. But I don't think that the conditions will remain this rosy for long. Here's why.

Image source: Getty Images.

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