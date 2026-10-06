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06.10.2026 17:50:02
Prediction: This Is Where the S&P 500 Will Finish 2026
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is up over 14% this year, as it's on track for another above-average performance. Historically, its annual returns are typically around 10%. This would be the fourth consecutive year that it's outperformed its long-run average.
However, I think there will be some softness in the months ahead. By the end of the year, I predict it'll finish below 7,500. That would still be a near-10% gain from last year, when it finished at around 6,845. But I don't think that the conditions will remain this rosy for long. Here's why.
Image source: Getty Images.
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