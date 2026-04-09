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09.04.2026 07:45:00
Prediction: This Stock Could Soar When SpaceX's S-1 Drops
SpaceX is preparing to go public, and it could be the biggest IPO in history.Elon Musk's space company filed confidentially to go public last week, and SpaceX is reportedly targeting a valuation of as much as $2 trillion and could raise $75 billion from the offering.The company is more than just rockets. SpaceX owns the Starlink satellite broadband business, as well as the social media site X and xAI, following the merger between SpaceX and xAI in February, which valued the combined company at $1.25 billion. Elon Musk has big plans for SpaceX's future as well, including sending data centers into space and eventually reaching Mars.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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