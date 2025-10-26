:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.10.2025 12:35:00
Prediction: This Will Be Wall Street's First $5 Trillion Stock
Wall Street has never seen a $5 trillion stock. However, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is getting awfully close, hovering at about a $4.5 trillion market capitalization. Less than a decade ago, Wall Street had never seen a $1 trillion company, so this meteoric rise from a company that was worth about $14 billion a decade ago is nothing short of incredible. I think Nvidia will be the first company to cross the $5 trillion threshold, beating Apple and Microsoft to the punch. However, there are concerns about an artificial intelligence (AI) bubble forming. Could it stop this giant from reaching that important milestone?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
