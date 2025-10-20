Preferred Bank Aktie
PREFERRED BANK Reveals Climb In Q3 Profit, Beats Estimates
(RTTNews) - PREFERRED BANK (PFBC) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $35.93 million, or $2.84 per share. This compares with $33.38 million, or $2.46 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.57 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $71.31 million from $68.84 million last year.
PREFERRED BANK earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.93 Mln. vs. $33.38 Mln. last year. -EPS: $2.84 vs. $2.46 last year. -Revenue: $71.31 Mln vs. $68.84 Mln last year.
