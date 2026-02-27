Preferred Commerce legte Quartalsergebnis vor

Preferred Commerce hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Preferred Commerce in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 40,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,28 Millionen USD im Vergleich zu 0,20 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at