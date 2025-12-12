Prelude Aktie
WKN DE: A41MF1 / ISIN: FR0014011SJ4
|
12.12.2025 18:58:51
Prelude Capital Bets Heavily on CyberArk Software (CYBR) With a 29,406 Share Purchase
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC reported a new position in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR). The fund disclosed ownership of 29,406 shares, valued at $14.21 million at the end of the third quarter. This stake represented 1.11% of the fund’s $1.28 billion reportable equity AUM.CyberArk Software Ltd. is a leading provider of identity security and privileged access management solutions, operating at scale with over $1.30 billion in TTM revenue and a market capitalization of $24.63 billion as of November 14, 2025. The company leverages a robust SaaS platform to address critical security needs for large organizations, focusing on protecting sensitive credentials and access across hybrid and cloud environments. Its diversified customer base and comprehensive product suite position CyberArk as a key player in the evolving cybersecurity landscape.Prelude Capital's new stake in CyberArk Software was the third-largest addition the fund made to its portfolio in the third quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Preludemehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Preludemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prelude
|11,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.