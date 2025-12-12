Prelude Aktie

Prelude für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MF1 / ISIN: FR0014011SJ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 18:58:51

Prelude Capital Bets Heavily on CyberArk Software (CYBR) With a 29,406 Share Purchase

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC reported a new position in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR). The fund disclosed ownership of 29,406 shares, valued at $14.21 million at the end of the third quarter. This stake represented 1.11% of the fund’s $1.28 billion reportable equity AUM.CyberArk Software Ltd. is a leading provider of identity security and privileged access management solutions, operating at scale with over $1.30 billion in TTM revenue and a market capitalization of $24.63 billion as of November 14, 2025. The company leverages a robust SaaS platform to address critical security needs for large organizations, focusing on protecting sensitive credentials and access across hybrid and cloud environments. Its diversified customer base and comprehensive product suite position CyberArk as a key player in the evolving cybersecurity landscape.Prelude Capital's new stake in CyberArk Software was the third-largest addition the fund made to its portfolio in the third quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Preludemehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Preludemehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prelude 11,00 0,00% Prelude

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen