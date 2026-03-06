P.R.E.S.C.O. Group Aktie
WKN DE: A1JWL3 / ISIN: PLPRESC00018
|
06.03.2026 15:35:31
Prenetics Global Board Authorizes Share Repurchase Program
(RTTNews) - Prenetics Global Limited (PRE) announced on Friday that its Board of Directors has approved a share repurchase program of up to $40 million over the next 12 months.
The announcement follows insider share purchases by the company's executive leadership team totaling about $1.3 million between February 23 and 27, 2026, including roughly $750,000 bought by CEO Danny Yeung.
Combined with $1.45 million in purchases made after the company's November 2025 earnings release, executives have invested approximately $2.75 million of personal capital in Prenetics shares.
PRE is currently trading at $16.23 up $1.16 or 7.33 percent on the Nasdaq.
