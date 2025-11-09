ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

09.11.2025 12:00:00

President Donald Trump's Huge Spending Bill May Prove to Be a Headwind for Berkshire Hathaway's Stock

President Donald Trump's landmark piece of legislation passed by Congress earlier this year is a huge spending package touching everything from taxes to immigration to environmental policy. Notably, the bill made the tax cuts that Trump spearheaded in his first term permanent and also implemented other tax provisions, many of which will be temporary.But as is common in large congressional bills, the legislation also included many smaller provisions that will make a big impact in other policy arenas. One of these provisions may prove to be a drag for Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), one of the largest conglomerates in the world.As most investors know, Berkshire is a conglomerate composed of many businesses. The big ones that stand out are insurance, energy, mortgage, and transportation, but Berkshire owns and operates many other businesses and businesses within businesses. One of these is Berkshire's portfolio of wind energy assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
