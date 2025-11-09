Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
09.11.2025 12:00:00
President Donald Trump's Huge Spending Bill May Prove to Be a Headwind for Berkshire Hathaway's Stock
President Donald Trump's landmark piece of legislation passed by Congress earlier this year is a huge spending package touching everything from taxes to immigration to environmental policy. Notably, the bill made the tax cuts that Trump spearheaded in his first term permanent and also implemented other tax provisions, many of which will be temporary.But as is common in large congressional bills, the legislation also included many smaller provisions that will make a big impact in other policy arenas. One of these provisions may prove to be a drag for Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), one of the largest conglomerates in the world.As most investors know, Berkshire is a conglomerate composed of many businesses. The big ones that stand out are insurance, energy, mortgage, and transportation, but Berkshire owns and operates many other businesses and businesses within businesses. One of these is Berkshire's portfolio of wind energy assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Shmehr Nachrichten
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|39,39
|3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.