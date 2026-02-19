Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

19.02.2026 06:59:49

Press Release: Nestle: Full-year results 2025 and -6-

Fourth-quarter performance

Nestlé

Nestlé Waters &

Total Zone Zone Zone Health Premium Other

Group Americas AOA Europe Science Nespresso Beverages businesses

Sales

Q4-2025

(CHF m) 23,621 9,188 5,290 4,796 1,702 1,775 795 75

Sales

Q4-2024

(CHF m) 24,206 9,568 5,536 4,626 1,824 1,792 786 74

Real

internal

growth

(RIG) 1.3% 1.3% 2.0% 0.2% 1.9% - 0.6% 4.5% 5.4%

Pricing 2.8% 2.4% 2.6% 4.2% - 0.4% 4.8% 3.8% 0.4%

Organic

growth 4.0% 3.7% 4.6% 4.4% 1.5% 4.2% 8.3% 5.8%

Milk Prepared

Powdered products Nutrition dishes &

Total & Liquid & Ice & Health cooking

Group Beverages Water cream Science aids Confec-tionery PetCare

Sales

Q4-2025

(CHF m) 23,621 6,701 697 2,523 3,586 2,669 2,622 4,823

Sales

Q4-2024

(CHF m) 24,206 6,646 706 2,749 3,824 2,885 2,529 4,867

Real

internal

growth

(RIG) 1.3% - 0.6% 2.1% 0.7% - 0.1% 0.9% 1.4% 5.4%

Pricing 2.8% 7.4% 3.9% - 0.9% 0.8% - 1.2% 7.0% - 0.1%

Organic

growth 4.0% 6.8% 6.0% - 0.1% 0.7% - 0.3% 8.4% 5.3%

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

