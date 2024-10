Presseamt: US-Präsident Biden sagt Deutschland-Besuch wegen US-Hurrikan ab

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)-- US-Präsident Joe Biden hat seinen Besuch in Deutschland abgesagt. Das bestätigte das Bundespressamtes. Hintergrund ist der Hurrikan "Milton", der auf Florida zusteuert. "Wir bedauern die Absage sehr, können die Gründe aber gut verstehen. Das Weiße Haus hatte uns vorab informiert", sagte eine Regierungssprecherin.

Biden war für Donnerstagabend in Berlin erwartet worden. Für Freitag waren ein Staatsbankett und Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundeskanzler Olaf Scholz vorgesehen. Am Samstag hatten ein Treffen mit Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer im Kanzleramt auf der Agenda gestanden sowie das Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe auf der US-Base in Ramstein.

