|
19.11.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rentendebatte
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rentendebatte:
"Unverantwortlich ist auch, dass die (gesamte) Bundesregierung das Rententhema - mal wieder - in eine Kommission verschoben hat. Dabei ist längst klar, dass es nur ein paar bekannte Stellschrauben gibt, um das System zukunftssicher aufzustellen. Entweder die Älteren arbeiten länger, oder der Beitragssatz für die Jüngeren steigt - oder, letzte, realistische Möglichkeit: Der Steuerzuschuss aus dem Haushalt wächst immer weiter. Wichtig ist in jedem Fall, Anreize zur privaten Vorsorge zu setzen, deren Ruf mit dem Riester-Debakel leider bleibenden Schaden genommen hat."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht teils deutliche Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.