Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur AfD und den Fall Krah

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur AfD und den Fall Krah:

"Die Personalie Krah zeigt wie im Brennglas: Mit der AfD ist kein Staat zu machen. Nachdem die Gerichte in mehreren Verfahren gegen die Rechtsaußen-Partei und ihre Führungsspitze Zähne gezeigt haben, demontiert sich das AfD-Personal nun selbst. Gut so. Die Gefahr, dass 75 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik eine Partei als stärkste Kraft in die Parlamente einzieht, die in Teilen nicht auf dem Boden der Verfassung steht, ist damit allerdings nicht gebannt - im Gegenteil. Bei den Landtagswahlen im Osten Deutschlands treten AfD-Leute an, die zum harten, rechtsextremen Kern gehören - und deren Anhänger längst immun zu sein scheinen angesichts stets neuer Einträge in die endlose AfD-Affären-Liste."/yyzz/DP/ngu