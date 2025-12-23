23.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Die Glocke' zum Kampf gegen Einsamkeit

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Kampf gegen Einsamkeit:

"Einsamkeit ist kein unwiderrufliches Schicksal, es gibt Wege aus der Isolation. Längst haben sich - vor allem in größeren Städten - Gruppen gebildet, deren Teilnehmer durch gemeinsame Aktivitäten ihrer Vereinsamung entgegenwirken, Gemeinschaft erleben, neue Horizonte entdecken. Derlei Initiativen gilt es zu fördern. Mit entsprechenden Angeboten auf kommunaler Ebene, die soziale Kontakte und Teilhabe ermöglichen. Dazu braucht es eine "Willkommenskultur", die Aufmerksamkeit und Offenheit in Vereinen, in der Nachbarschaft, im Berufsleben und im persönlichen Umfeld umfasst. Denn überall gibt es Menschen, denen es nicht gut geht. Und nicht selten ist Vereinsamung der Ausgangspunkt von Depressionen."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hielt im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen