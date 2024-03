Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Heils unfairem Rentengeschenk

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Heils unfairem Rentengeschenk:

"(.) Das neue Gesetz verhindert, dass ihre Renten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten etwas geringer steigen als die Löhne. Ein solches planmäßiges Absenken des Rentenniveaus (.) war bisher zum Schutz der jüngeren Beitragszahler in der Rentenformel vorgesehen. Es sollte zugleich den Steuerzuschuss des Bundes dämpfen, der schon 100 Milliarden Euro übersteigt. So sollten die Kosten der stark alternden Gesellschaft gerechter zwischen den Generationen verteilt werden. Die Ampelkoalition kündigt diesen zentralen Teil des Generationenvertrags auf. Die Beitragszahler dürften das von 2028 an spüren. Ihre Beiträge steigen dann voraussichtlich stärker als geplant, um das dynamisch wachsende Rentengeschenk zu finanzieren, das sich allein bis 2035 auf mehr als 100 Milliarden Euro summiert und auch den Bund zusätzlich belastet. (.)"/yyzz/DP/nas