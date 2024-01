Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Wirtschaftslage in Deutschland

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Wirtschaftslage in Deutschland:

"Die Wirtschaft kommt raus aus ihrem durch den Ukrainekrieg ausgelösten Tief - aber eben nur sehr zögerlich. Für anhaltende Verunsicherung der Wirtschaft und der Bevölkerung sorgt vor allem die Bundesregierung und deren Finanzplanung. So ist unklar, welche staatliche Unterstützung es für die Energiewende künftig geben wird. Das Wachstumschancengesetz, das den Wohnungsbau in Schwung und der Wohnungswirtschaft Steuererleichterung bringen soll, hängt im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. So sorgen Bund und Länder für das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Investitionen werden verzögert oder gar nicht getätigt. Zu befürchten steht, dass in dieser Gemengelage die Kraft und die Mittel fehlen, den Reformstau in der Infrastruktur, beim Wohnungsbau, bei der Digitalisierung und in der Bildung anzugehen."/zz/DP/he