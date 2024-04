Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Bildung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Bildung:

"Der Pisa-Schock 2.0 sitzt tief: 23 Jahre nach der ernüchternden Premiere des internationalen Bildungsvergleichs haben die deutschen Schulen zum Jahreswechsel abermals ein schlechtes Zeugnis bekommen. Als Konsequenz aus den angesichts der hohen Bildungsausgaben miserablen Werten empfiehlt die Kultusministerkonferenz den Grundschulen nun, den Deutsch-, Mathe- und Sachkundeunterricht erheblich auszuweiten. Das klingt logisch. Im Gegenzug allerdings Stunden bei den Kreativfächern zu streichen, so wie es unter anderem Bayern vorhat, wäre außerordentlich unklug. Außerdem würden Stundenstreichungen in Kunst und Musik das fatale Signal aussenden, dass Kreativität in der Ausbildung in Zukunft keine so große Rolle mehr spielen soll. Dabei wäre genau der gegenteilige Ansatz der richtige."/yyzz/DP/he