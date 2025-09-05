DAX 40

23 770,33
175,53
0,74 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
05.09.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Porsche fliegt aus dem DAX

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Porsche fliegt aus dem DAX:

"Das deutsche Symbol für Kraft unter der Haube fliegt aus dem Index der stärksten Aktien an der Deutschen Börse - das ist ein Menetekel. Nicht nur für den Sportwagenbauer aus Zuffenhausen, sondern auch für den VW-Konzern und die deutsche Autobranche, ja den Standort Deutschland insgesamt. Der Rauswurf ist ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Realitäten: Die schwächelnde globale Nachfrage, hinzu kommen Handelskonflikte und weiter Unsicherheit darüber, welche Autos in Zukunft ihre Käufer finden. Porsche will sich daher wieder deutlich stärker auf Verbrenner, Hybridlösungen und synthetische Kraftstoffe konzentrieren. Die gesamte Branche steht an der Weggabelung: Politisch wird der Umstieg auf Stromer gefordert. Wirtschaftlich sehen immer mehr deutsche Hersteller und offenbar auch Bundeskanzler Friedrich Merz die Notwendigkeit, klassische Antriebe länger im Programm zu halten."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 770,33 0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:15 Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
03:15 2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
04.09.25 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen höher -- ATX und DAX gehen stärker aus dem Handel -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag ins Plus. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen