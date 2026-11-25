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25.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Emde
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Emde:
Vanessa Emde hat Beschlüsse der Fraktion missachtet und man muss schon sehr umnebelt sein, wenn man ihre vielfachen Äußerungen zum Nahostkonflikt nicht als antisemitisch werten wollte. Ja, völkerrechtlich gibt es kein Existenzrecht für Staaten, aber wer so etwas ausdrücklich im Zusammenhang mit Israel äußert, der hat nichts dagegen, wenn Hamas und andere den Zufluchtsort der Juden schleifen. Jedenfalls ist jetzt ein Hindernis auf dem Weg zur Rot-Grün-Roten Regierung in Berlin aus dem Weg geräumt. Oder doch nicht? Denn Emde ist nicht allein in der Partei.In Hessen hat der dortige Landesverband dem Bundesvorsitzenden Pantisano die Redezeit beim Parteitag gekürzt, um stattdessen eine Videobotschaft von Emde einzuspielen. Die endete mit "Yalla, yalla Klassenkampf, Freiheit für Palästina" und löste jubelnden Applaus aus./yyzz/DP/mis
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