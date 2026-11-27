FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Kindern:

Die CDU-Ministerin fordert, dass Kinder in den ersten drei Lebensjahren keinen Kontakt zu Smartphones, TV-Bildschirmen oder Tablets haben sollen. Es stimmt: Für die Gesundheit von Kindern wäre das das Beste. Leider ist das nur komplett lebensfern. Die Arbeitswelt ist in vielen Fällen stark auf Handy, Laptop und die Erreichbarkeit des Arbeitnehmers mithilfe eben jener Geräte ausgerichtet. Natürlich kann man dem Arbeitgeber auch sagen, dass Mails erst nach der Zubettgehzeit oder am nächsten Morgen beantwortet werden. Doch das setzt Verständnis voraus und verzögert Abläufe. Das ist keine Rechtfertigung dafür, das Kind stundenlang vor dem Bildschirm zu parken oder selbst auf Instagram zu scrollen, während das Kind um Aufmerksamkeit bettelt. Im Gegenteil. Aber Ausnahmen sollten möglich sein, ohne dass Eltern ein schlechtes Gewissen haben müssen./yyzz/DP/mis