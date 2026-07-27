27.07.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Merz' Umgang mit Schnieder

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Merz' Umgang mit Schnieder:

Wenn ein Minister gehen muss, hat das meist einen guten Grund. Bei dem Debakel um die Wahrscheinlich-bald-Entlassung von Verkehrsminister Patrick Schnieder ist die Lage aber anders. Bundeskanzler Merz wollte ihn gehen lassen, weil der Zeitpunkt dafür günstig schien. Und hat dabei einiges falsches gemacht. Merz wird nun auch aus seinen eigenen Reihen vorgeworfen, unwürdig mit Schnieder umzugehen. Obwohl eher Ungeschick als böser Wille lag, ist der Vorwurf berechtigt. Die Umgestaltung seines Kabinetts steht damit unter keinem guten Stern. Besonders peinlich wird der Fall dadurch, dass Fritz Güntzler, den Merz für als Ersatz Schnieder gefunden haben wollte, noch einen Rückzieher machte. Die Nachricht von Schnieders Absetzung hatte sich da aber schon verbreitet. Seitdem ist Schnieder ein "dead man walking" - ein toter Mann, der aber noch im Kabinett sitzt. So wird der Neustart schwierig."/yyzz/DP/he

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