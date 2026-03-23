Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trumps Kriegsführung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trumps Kriegsführung:

"An diesem Wochenende entschied sich Trump, mehr Soldaten in die Region zu schicken. Im Widerspruch dazu behauptete er zudem, den Krieg längst gewonnen zu haben. Und trotz dieses Sieges setzte er den Machthabern im Iran ein Ultimatum, die Waffen zu strecken.

Es gibt ein konkretes Interesse der Bundesrepublik, die wichtigen Handelswege der Welt frei zu halten, Wachstum und Wohlstand des Landes hängen davon ab. Dazu zählt auch die Straße von Hormus. Doch sich dafür der erratischen Kriegsführung Trumps zu unterwerfen, käme einem Himmelfahrtskommando gleich."/yyzz/DP/nas