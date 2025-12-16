|
16.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin
Wenn sich die Ukraine mit den US-Unterhändlern und der Vermittlung europäischer Staatschefs auf einen Friedensplan einigt, dann ist damit zwar ein Schritt in Richtung Frieden getan. Doch besiegelt ist damit noch lange nichts. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das letzte Wort in dieser Angelegenheit und bislang hat er noch alle Angebote der Ukraine eiskalt vom Tisch gewischt. Ob sich das jetzt ändert, wo sich die militärischen Erfolge der russischen Truppen mehren?/yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.