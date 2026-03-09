Pressestimme: "Märkischen Oderzeitung' zu Klingbeils Schröder-Moment

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" zu Klingbeils Schröder-Moment:

Klingbeil knüpft an einen Moment an, der in der SPD als glorreich in Erinnerung geblieben ist. 2002 hatte Kanzler Gerhard Schröder den USA seine Unterstützung im zweiten Irak-Krieg verweigert - im scharfen Gegensatz zur damaligen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel . Nicht wenige glauben, dass ihm das den Wahlsieg gegen Edmund Stoiber beschert hat. Doch hat Klingbeils Intervention nicht nur mit den Wahlen in Rheinland-Pfalz (Baden-Württemberg galt ohnehin als verloren) zu tun. Nein, der zumindest in der sozialdemokratischen Funktionärsschicht nicht sehr beliebte SPD-Vorsitzende streichelt damit auch die Seele seiner Partei