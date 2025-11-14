14.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu AfD

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu AfD:

"Wer wie die AfD die Oppositionsbank drücken muss oder will, kann sich viel erlauben, um die Wähler im Westen wie im Osten zu ködern: gleichzeitig für die Wehrpflicht sein (Parteichefin Alice Weidel) und dagegen (Co-Parteichef Tino Chrupalla). Und Putin zur "Deeskalation" mahnen (Weidel) und ihm zujubeln (Chrupalla). Mit seinen wirren Aussagen bei "Lanz", wo er Putin in Schutz nahm und stattdessen die Polen zum Sicherheitsrisiko ausrief, hat der ostdeutsche Malermeister Chrupalla aber selbst für AfD-Verhältnisse die Schmerzgrenze überschritten. Alice Weidel, die starke Frau der AfD, scheint entschlossen, das Problem auf ihre Weise zu lösen - indem sie ihren Ossi-Partner vom Tandem stößt. Die Strategie der Union, die AfD mit dem Vorwurf des Landesverrats vor sich herzutreiben, scheint damit aufzugehen."/DP/jha

