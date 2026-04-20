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20.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Iran
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Iran:
"Hat die Börse zu früh das Ende des Irankriegs gefeiert? Um sagenhafte 17% schoss die US-Techbörse Nasdaq im April hoch. Mit der Ankündigung der Revolutionsgarden, die Straße von Hormus wieder zu schließen, könnte die Euphorie wieder etwas abkühlen. Der Weg zum Frieden im Iran bleibt steinig. Fortschritte wechseln sich mit Rückschlägen ab. Das iranische Regime ist für seine abgebrühte Verhandlungstaktik berühmt. Ergebnisse sind wohl nicht vor Ende Mai zu erhoffen. Es ist richtig, dass Berlin sein achselzuckendes "nicht unser Krieg" vergisst und sich, wie von Kanzler Merz angekündigt, einer "Koalition der Willigen" anschließt, die nach dem Krieg die Straße von Hormus sichern hilft."/yyzz/DP/he
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