25.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Koalition:

"Pfiffe und Pfui-Rufe empfingen den Kanzler zurück aus dem Urlaub. Egal was der Kanzler auch versucht, er kann's keinem mehr recht machen. Dabei täte etwas weniger Drama den dauerempörten Wutbürgern mal ganz gut. Es sei daran erinnert, dass Merz Deutschlands tiefe Probleme erstens nicht verursacht hat und dass die Wähler ihn 2025 zweitens nicht mit der nötigen Mehrheit ausgestattet haben, um sie mit eigener Kraft zu lösen. Stattdessen muss er in einer Koalition mit der störrischen SPD daran herumdoktern. Die Regierten sind sauer, weil sie nach Jahren des Überflusses den Gürtel enger schnallen müssen. Aber der Staat, das sind nicht nur die "da oben". Das sind wir alle. Wenn unser Land eines jetzt nicht braucht, dann noch mehr Hysterie."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:04 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen