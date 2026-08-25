Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Koalition:

"Pfiffe und Pfui-Rufe empfingen den Kanzler zurück aus dem Urlaub. Egal was der Kanzler auch versucht, er kann's keinem mehr recht machen. Dabei täte etwas weniger Drama den dauerempörten Wutbürgern mal ganz gut. Es sei daran erinnert, dass Merz Deutschlands tiefe Probleme erstens nicht verursacht hat und dass die Wähler ihn 2025 zweitens nicht mit der nötigen Mehrheit ausgestattet haben, um sie mit eigener Kraft zu lösen. Stattdessen muss er in einer Koalition mit der störrischen SPD daran herumdoktern. Die Regierten sind sauer, weil sie nach Jahren des Überflusses den Gürtel enger schnallen müssen. Aber der Staat, das sind nicht nur die "da oben". Das sind wir alle. Wenn unser Land eines jetzt nicht braucht, dann noch mehr Hysterie."/yyzz/DP/he