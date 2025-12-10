|
10.12.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Rente
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Rente:
""Keine Denkverbote" hat sich die Politik für die Rentendebatte verordnet. Das ist gut. Doch sollten die Politiker nach intensivem Denken den Bürgern nicht alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen: Der spätere Rentenbeginn für Akademiker, den Arbeitsministerin Bas "sympathisch" findet und der CDU-Kanzler "erwägenswert", ist genau das. Dahinter steckt SPD-seitig der Versuch, die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte zu retten, nur eben jetzt auf Kosten anderer, die stattdessen länger arbeiten sollen. "Gerecht" kann das nur finden, wer ein Studium für eine Zeit des Müßiggangs. Wer das Studieren unattraktiver macht, gibt im Übrigen genau die falsche Antwort auf die Herausforderungen durch die KI, die vor allem einfache Bürojobs wegrationalisiert. Im rohstoffarmen Deutschland wird der Rohstoff Geist künftig eher noch wichtiger werden."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.