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28.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot:
"Discounter, die öffentlich Fleisch bewerben, werben in der Regel nicht für Bio-Ware. Sie locken ihre Kunden mit Billigstprodukten, das Kilo weit unter zehn Euro. Niemand kann ernsthaft glauben, dass diese Tiere jemals frische Luft geatmet oder die Sonne gesehen haben. Ihr Leben war eine Qual. Die Werbung suggeriert anderes."/DP/jha
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