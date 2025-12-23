HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Konjunktur / Stimmung im Land:

"Wer sich einen Eindruck von der Stimmung in Deutschland verschaffen will, der kann die Einzelhändler fragen. Die vierte Woche in Folge: Katerstimmung. Trotz Weihnachtsgeld kommt die Kauflaune nicht in Schwung. Das Land steht auf der Sparbremse. Die mangelnde Zuversicht hat viel mit den politischen Rahmendaten zu tun. Und die sind trüb. Aus dem angekündigten "Herbst der Reformen" wurde ein Winter der sozialen Verformungen. Die Kriegsangst bleibt bestehen. Die städtischen Haushalte werden notdürftig zusammengeflickt, Werksschließungen, Stellenabbau . Wo bleibt da das Positive? Im Sauerland! Die marode Rahmedetalbrücke wurde in der Rekordzeit von nur vier Jahren neu gebaut. Da freut sich nicht nur der Kanzler (ebenfalls ein Sauerländer). Da freut sich das ganze Land."/yyzz/DP/he