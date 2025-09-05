|
05.09.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Koalitionsausschuss
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Koalitionsausschuss:
"Die Koalition hat jetzt eine Chance verdient. Zweifelsohne hat das Bündnis in den ersten vier Monaten nach seinem Start einiges auf den Weg gebracht, vor allem für die Wirtschaft und die Unternehmen, was aber im Pulverrauch des Sommers untergegangen ist. Nun hat man sich ein besseres Miteinander versprochen, demnächst steht auch eine Regierungsklausur an. Neues Spiel, neues Glück. Die Wahl der nächsten SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht wird dabei zur großen Bewährungsprobe nach dem jüngsten Kuscheltreffen. Nimmt die Koalition diese selbst verschuldet so hoch gehängte Hürde, dann ist schon mal einiges an Krisenaufarbeitung für den Neustart geschafft."/DP/jha
