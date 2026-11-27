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27.11.2026 05:34:44
Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Rente
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Rente
Die Union kommt der SPD bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren entgegen - die Genossen lehnen ab. Der Vorstoß ist gut begründet: Abschlagsfrei sollen nur Geringverdiener mit höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens in Rente gehen.... Im Rentenpoker darf die SPD nicht überziehen. Eigentlich gehört die abschlagsfreie Frührente abgeschafft; wer sie nicht maßgeblich eindämmt, bekommt die Rentenkasse nicht in den Griff. Die SPD ist der kleinere Partner, die Union darf sich nicht unter Wert verkaufen. Nötig: eine Reform, die die Beitragsdynamik bremst, Arbeitskosten eindämmt und Investoren Reformfähigkeit signalisiert./yyzz/DP/zb
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