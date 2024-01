Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Tod von Franz Beckenbauer

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Tod von Franz Beckenbauer:

"Spielerische Freude, Gelassenheit, Weltläufigkeit. Das alles verschwand in den vergangenen Jahren hinter den dunklen Wolken, die um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, des Sommermärchens, aufgezogen waren. Das Idol Beckenbauer war keines mehr, es blieb nur Schatten. Das Licht verblasste. Zehntausende werden heute in der Münchner Allianz Arena Abschied nehmen. Noch einmal wird die Nation auf die großen Erfolge des Mannes aus Giesing schauen und sich verneigen - als hätte es des Todes bedurft, um das Dunkle um Franz Beckenbauer zu vertreiben. In Deutschland müssen Idole sterben, damit man sie wirklich liebt."/yyzz/DP/he