Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Talbrücke in NRW

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Talbrücke in NRW:

"Die Rahmedetalbrücke ist wieder befahrbar. Binnen vier Jahren wurde sie komplett neu gebaut, im Bürokratiemoloch Deutschland. Kein Bedenkenträger konnte den Bau verzögern. Ein Weihnachtswunder? Natürlich nicht. Das Beispiel zeigt, dass Deutschland durchaus mit Tempo bauen kann. Dieses Tempo sollte zur Standardgeschwindigkeit werden. Auch die Bauunternehmen müssen in die Pflicht genommen werden. Für die Rahmedetalbrücke bekommen sie einen Bonus. Dieser Grundgedanke ließe sich erweitern: Wer Fristen verstreichen lässt, muss eine Vertragsstrafe bezahlen. So ein Bonus-Malus-System ist keine neue Erfindung, kommt aber noch nicht flächendeckend zum Einsatz. Die Union hat das bereits vor drei Jahren für alle Verkehrsprojekte gefordert. Jetzt ist sie an der Regierung und sollte den Worten Taten folgen lassen."/yyzz/DP/he

