Pressestimme: 'Volksstimme' zu Konflikten in Polen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Konflikten in Polen:

"Ganz oder gar nicht - danach verfährt die Tusk-Regierung in Polen bei der Amtsübernahme von den PiS-Vorgängern. Dabei wirkt manches, wie die Rückeroberung des polnischen Staatsfernsehens mit komplettem personellen und inhaltlichen Umbau, überzogen. Doch immer neue Provokationen von Jaroslaw Kaczynski und seinen Truppen zeigen: Es geht bei diesem turbulenten Umbruch mit revolutionären Zügen um die Macht. Wenn zwei verurteilte PiS-Politiker beim PiS-freundlichen Staatspräsidenten unterschlüpfen wollen, ist eine Grenze überschritten. Inzwischen sind sie in Haft. Die beinahe tägliche Konfrontation mit einem Schuss Anarchie darf für Polen kein Dauerzustand werden. Donald Tusk muss neben den nötigen Aufräumarbeiten ans konstruktive Regieren gehen. Am schwierigsten ist es dabei, auch die PiS-Anhänger zu erreichen, ohne die eigenen Wähler zu verprellen. Polen muss die Spaltung des vergangenen Jahrzehnts überwinden."/scp/DP/he