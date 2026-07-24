24.07.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu KI-Hack

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu KI-Hack:

"Der KI-Hack markiert den Entwicklungsstand einer Technologie, die nicht kontrollierbar ist. Wir sehen derzeit, was passiert, wenn bildlich gesprochen ein 13-Jähriger in einem Formel-1-Cockpit sitzt und dann mal das Gaspedal durchtritt, um die Höchstgeschwindigkeit des neuesten Modells zu testen. KI-Agenten sind die Formel 1 der Informationstechnik, da sie mithilfe verschiedener KI-Anwendungen immer komplexere Aufgaben lösen können. Im aktuellen Fall war die KI äußerst trickreich, nutzte mehrere Sicherheitslücken, und koordinierte seine Hackerangriffe über gekaperte fremde Rechner. Das bekannte KI-Phänomen wird unter dem Stichwort Kontrollverlust seit einiger Zeit eifrig in der IT-Szene diskutiert. (...) Die Rufe nach Regulierung wurden sofort laut. Klingt gut, wird aber leider nicht funktionieren. Im weltweiten KI-Wettlauf wird es keine verbindlichen Regeln, die dann auch noch kontrolliert werden müssen, geben. Daraus folgt nicht, alle Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil. Europa muss alle Kräfte für den Aufbau eigener KI-Technologieplattformen bündeln, um die Abhängigkeit von fremden Techkonzernen zu verringern. Der aktuelle Fall sollte als letzter Weckruf für Europa verstanden werden."/DP/jha

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