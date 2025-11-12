Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
12.11.2025 07:34:10
Pretium Real Estate Fund: Kapitalerhöhung schliesst mit Überraschung
Der Pretium Real Estate Fund hat seine erste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen – und das mit grossem Erfolg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!