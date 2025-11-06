Prime Meridian verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prime Meridian veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,78 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Prime Meridian ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at