Primerica: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Primerica präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Primerica im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 849,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 808,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at