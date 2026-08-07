Primoris Services präsentierte Quartalsergebnisse

Primoris Services hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,54 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,71 Prozent auf 1,69 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at