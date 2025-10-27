Principal Financial Group Aktie

WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026

27.10.2025 22:07:09

Principal Financial Group Posts Q3 Profit

(RTTNews) - Principal Financial Group (PFG) Monday reported third-quarter net income of 213.8 million or $0.95 per share, compared to a net loss of $220.0 million or $0.95 per share last year.

Adjusted income for the quarter was $465.6 million or $2.06 per share compared to $419.1 million or $1.78 per share last year.

